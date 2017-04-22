美国议员助理：美国两党支持重视同越南的全面伙伴关系

越通社华盛顿​——据越通社驻华盛顿记者报道，访问美国期间，越南政府副总理兼外交部长范平明4月21日分别会见了美国代贸易代表斯蒂芬•沃恩，共和党与民主党议员助理组，美国战略与国际研究中心领导班子，美国传统基金会领导班子，美国国际贸易委员会领导班子以及在越南兴业的美国企业代表。在各场会见中，政府副总理兼外交部长范平明重申，越南政府愿意同美国新一届政府开展合作来保持两国关系尤其是经贸关系的发展势头，继续改善投资商业环境，为美国企业在越南开展投资兴业活动提供更便利的条件。他高度评价美国企业承诺继续向越南提供积极协助，确保2017年在越南举行的亚太经合组织领导人非正式会议取得圆满成功。各位美国议员助理重申，美国两党支持重视同越南的全面伙伴关系，承诺将继续关心协助越南克服战争遗留后果，尤其是消除橙毒剂和处理战争残留爆炸物等问题。各位美国议员助理也表示，美国议会非常关注东海问题，其中包括维护东海安全，航海与航空安全与自由以及在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法律基础上，通过和平措施解决争端。美国企业代表重申，支持推进越美关系，并高度评价越南政府为包括美国在内的外国企业在越南投资兴业创造公平且健康的平台。他们欢迎两国领导人加强沟通与会晤活动，并重申大力支持与积极协助越南成功举办2017年亚太经合组织领导人非正式会议。（越通社-VNA）