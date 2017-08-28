联合国维和领域的合作是将越美全面伙伴关系进一步具体化的步骤之一。美国政府援建越南维和中心教学楼和干部员工培训设备以及二级野战医院具有切实意义，其有助于提高越南维和中心的参与联合国维和行动的部队培训质量。此举彰显了越南在联合国维和行动中的决心、作用和责任。

阮志咏评价说，此交接仪式体现出越美防务合作中的准确性、高效性和重要意义。近几年来越美防务关系呈现强劲发展势头，其中维持和平领域取得最为显著的成效。阮志咏强调，美国和其他国家援助越南的工程和设备将得到有效利用，为将越南维和中心升级为越南和本地区维和行动与维和部队训练大中心作出贡献。

特德·奥修斯相信，越南将在国际维和行动中取得成功。越南主动同国际社会携手解决各全球性问题，国际社会一向大力支持越南，继续协助越南增强维和能力。

越南维和中心经理黄金凤大校透露，教学楼（S5）于2016年8月动工兴建，一年时间后正式竣工。这栋楼一共有15间教室，其同时能容纳600名学员左右以及254个座位的会堂。这是联合国维和部队训练、国内外研讨会举行之地，其为提升越南维和中心乃至越南全国维和部队训练能力作出贡献。

此外，越南维和中心已同美国、各职能机关接收美方援助的设备，供给二级野战医院进行训练。越南维和中心将于今年9月使用该批设备开展综合实习培训活动。越南首家二级野战医院预计于2018年第二季度也将这批设备带到本提乌和南苏丹参与联合国维和行动，代替英国二级野战医院。（越通社—VNA）