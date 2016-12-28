美国拉斯维加斯金沙集团拟在胡志明市开展休闲度假区项目

越通社胡志明市——在与胡志明市领导举行工作会谈时，美国拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands）全球发展经理乔志腾乔志腾 （George Tanasijevich）透露，该集团希望在胡志明市开展休闲度假区项目。



据悉，该项目将包括会展展览中心、酒店、剧场、电影院等大型工程，旨在吸引高端游客及企业家前来度假或参加会议、研讨会等事件。



美国拉斯维加斯圣金沙集团是专门经营酒店、娱乐场、度假村及会展业务的集团，也是全球最大的赌场与酒店经营集团之一。该集团的总部设于美国内华达州的拉斯维加斯，分别在拉斯维加斯、中国大陆和中国澳门拥有威尼斯人度假村–酒店–娱乐场、圣金沙会议展览中心以及澳门金沙娱乐场。目前，该集团正在新加坡、澳门、越南等国家及地区发展其它娱乐场酒店度假区项目。（越通社-VNA）