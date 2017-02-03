美国成立有关东南亚问题的议员小组

越通社驻华盛顿记者2月2日援引《美国贸易内情》网站的消息称，该小组成立的目的在于加强美国与东盟之间的关系，主要任务是维护美国在与东南亚地区关系中的安全和经济利益。



华金•卡斯特罗和安·瓦格纳均强调，东盟10国代表着世界第7大经济体和拥有全球第三大劳动力，因此美国国会应充分意识到与东盟各国加强交流与对话的重要性。两名议员表示希望，美国有关东南亚问题议员小组的成立将有助于提高美国政府和国会对东盟事务的关注程度，同时认为，美国前总统奥巴马政府已处理好这件事。



美国-东盟商务理事会(USABC)已发出声音，支持美国有关东南亚问题的议员小组成立一事。美国—东盟商务理事会主席亚力山大·费尔德曼（Alexander C.Feldman）强调，东盟是美国第四大出口市场，为美国创造近40万就业岗位。同时，东盟拥有地区内65%的人口年龄在35岁以下的条件，是当前世界上经济增长速度最快的经济体之一。（越通社—VNA）



