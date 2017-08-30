越通社芹苴市——美国农业部自8月2日起已对出口到美国的越南全部鲶鱼产品实施检验措施。许多查鱼出口企业对此表示担忧，他们认为越南查鱼有可能将打不进美国市场。然而，许多企业表示，这是越南查鱼出口产业的一大挑战，同时也是巨大机遇。享有美国反倾销税率较低的少数越南企业之一—东海有限公司经理吴光长表示，美国对自越南进口的全部鲶鱼产品在指定仓库实施检验措施，将导致该产品陷于停滞局面。然而，据美国农业部的消息，该国在全国布置40个指定仓库，越南的所有产品进入美国市场之前都要接受检查，符合该国标准的产品才能在美国市场上销售。吴光长也表示，美国对鲶鱼产品进行检查并不违反国际惯例，而只是该国实施的鲶鱼保护措施。吴光长认为，越南鲶鱼出口企业要把产品顺利打入美国市场，必须遵守该国提出的所有规定。吴光长强调，目前美国市场上的查鱼价格已大幅上涨，这的确是越南查鱼出口企业的一大机遇，查鱼出口金额有可能将大幅攀升，给农民和企业带来利益。与此同时，出口到美国市场的越南查鱼在养殖过程中绝对不能使用禁用物质。越南查鱼协会主席杨义国认为，从现在到年底，由于库存时间比以前延长，越南对美查鱼出口产量将有所减少，再加上查鱼价格上涨，导致美国消费者对越南查鱼产品的消费量将减少。据越南查鱼协会的报告，2017年上半年，越南查鱼出口额达8.36亿美元，同比增长5.8%。其中，对美出口额达近1.765亿美元，同比下降5.7%，对中国和巴西等两国市场出口增幅最高，分别达46.5%和46.3%。（越通社-VNA）