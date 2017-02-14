美丽的三海湖春季庙会

越通社河内——每年正月初十和十一，四方游客如约而至参加三海湖春季庙会，即使山区的严寒也阻止不了。岱依、侬、瑶、赫蒙等民族姑娘手打着伞，身着五颜六色的民族服装涌到庙会的举办地——三海县南母乡博卢滩。三海湖庙会，又称隆通节，是三海县乃至北（氵）件省少数民族同胞独特的文化活动。来这里，游客将有机会融入热闹的节日气氛中。第一个印象就是周围的标语、口号和县内各乡所搭帐篷的多姿多彩。县内各个乡镇还带来了土锦布、本民族服饰、香菇、木耳、蜂蜜、玉米酒、干笋，甚至红薯、凉薯、南瓜等当地特产进行展示并介绍给游客。三海湖庙会分为两个部分，即“礼仪”和“娱乐”。“礼仪”部分由当地小伙子和姑娘向土神、河神、湖神敬上祭品，祈求来年平安、庄稼丰收。祭品较为简单，包括五色糯米饭、鸡肉以及代表天地人交融的粽子和糍粑。供奉祭盘的同时，县里有名望的巫师也为居民和游客举行祈求仪式，祈望来年幸福温饱、心想事成。参加庙会的侬文冈说：“说我是本地人或是游客都对。我离乡在外地工作，但春节和三海湖庙会都会回来。我买了天饼、竹筒饭和沙糕。买这些是帮助乡民的一种方式，也是为自己求好运。”“礼仪”部分结束后是热闹非凡的“娱乐”部分。开幕鼓敲响，滩伦歌声和丁琴声随后也响彻山林，打动人心。排球、划船比赛、蒙目捉羊，尤其是抛绣球等民间体育和游戏使得庙会更富于趣味。绣球象征着男女爱情。正因此，男才女秀们抛绣球就是互表感情。尚教乡祖国阵线委员会主席黄文绞表示：“从祖国阵线的角度来讲，庙会也是团结当地各族同胞的机会。有了团结才能建设家乡。来这里，从事祖阵工作的我们能亲眼目睹自己在动员人民和团结人民工作中的成果。”尽管仅举行两天，但每年，三海湖庙会都能吸引数万国内外游客前来参加。来游春的人还有机会乘坐游船在三海湖上体验“树林中的石，石林中的花”的美景，或乘坐独木船游览绿色的原始山林环抱的三海湖。（来源：《越南之声》）