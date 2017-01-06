缅甸全国政治对话正式启动

去年12月17日，联邦和谈联合委员会UPDJC在仰光市的民族和解与和平中心NRPC召开了书记处会议，出席者包括政府、民族武装组织、政党的15名UPDJC书记和UPDJC副主席、政党代表督韦。会上讨论了联邦和平代表大会（21世纪彬龙会议）工作委员会、UPDJC办公机构、UPDJC全体会议、以及成立全国政治对话监督委员会的有关事宜。



据UPDJC消息，计划将在2017年1月举办缅甸全国政治对话。目前，克伦邦、德林达依省、内比都已经准备好召开全国政治对话。克伦邦将依据不同的民族召开全国政治对话，德林达依省将依据不同的地区召开，内比都将依据不同的议题召开。（越通社-VNA）



