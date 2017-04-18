继续采取措施确保河内市美德县社会治安秩序稳定

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越通社河内——越南河内市美德县同心乡近期发生国防用地违法违规行为和骚乱社会秩序、妨碍公务及非法拘留行为。据了解，1980年，越南政府总理责成国防部在美德县同心乡和张美县部分乡建设庙门机场。2014年10月，国防部将这片土地交给防空空军军种管理。 国防部近期将这片土地中的50.03公顷交给军队电信集团（Viettel）来开展AI工程，其中的46公顷位于美德县同心乡。由于当地政府管理不严，造成国防用地被非法侵占使用，当国防部回收这片土地以交给军队电信集团时，同心乡诸多居民向当地县级、市级政府提起诉讼。针对这一问题，美德县和河内市曾多次举行对话及采取宣传、说服等措施解决群众的意见与建议，但诉讼者仍不认真遵守法律法规，不肯签署“不侵犯国防用地承诺书”。2016年年底起，同心乡社会治安秩序情况开始复杂，尽管美德县有关部门和国防部已经解决了该县居民提起的诉讼，并强调，这片土地属国防用地，但诉讼者仍举办多项活动要求拿回这片土地，导致地方社会秩序十分复杂。3月30日，判定这些对象的违规行为十分严重，河内市公安调查机关已根据《刑事法》第245条规定，对涉嫌参与骚乱者提起诉讼。国防部刑事调查局也决定根据《刑事法》第257条和第173条规定以“妨碍公务罪”和“违反土地管理法规罪”对涉嫌参与骚乱者提起诉讼。河内市公安机关已多次召唤但都被涉嫌者拒绝并继续组织活动进行反抗。4月15日，河内市公安以“破坏公共秩序罪”逮捕了4名涉嫌人。之后，部分公民聚众包围、破坏公安和执法人员的汽车，并非法拘留美德县和河内市公安及其他执法人员38人。河内市政府已派遣两个工作组赴同心乡宣传、说服，但遭到这些对象的激烈反抗，部分公安人员受伤。4月18日上午，被拘捕的4名涉嫌人因充分意识到自己的违法行为，真正希望同有关机关配合，克服处理后果而获释放。同时，非法拘留执法人员的对象也释放15名干部战士，另外3名干部成功逃脱。同心乡部分公民的上述行为属于严重违规违法行为，影响社会治安秩序，影响人民群众的正常生产生活秩序，必须得以严肃处置。目前，有关机关正呼吁民众保持清醒头脑，同地方政府、公安机关配合，避免被不良分子利用与煽动，从而导致违法违规行为发生。（越通社-VNA）