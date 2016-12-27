继续呼吁外国非政府组织加强对越南提供援助

越通社河内——12月26日，越南友好组织联合会同越南外国非政府组织工作委员会在河内市联合举行会议，总结2016年工作及部署2017年工作任务。



越南外交部副部长、外国非政府组织工作委员会主任裴青山在会议上致辞时强调，越南党及全国人民2016年首次开展落实越共第十二大议决及2011—2020年经济社会发展战略。随着融入世界经济的步伐，越南正面临经济结构调整、增长模式转型、天气及环境呈现复杂化趋势等众多挑战。然而，2016年，越南非政府工作不断在数量和质量上呈现积极发展趋势，为解决国家各社会问题、广泛宣传越南形象、深化越南与各国的友好关系等作出巨大工作。



越南友好组织联合会副主席兼秘书长敦俊风表示，越南外国非政府组织工作委员会需在2017年贯彻落实政府总理有关外国非政府工作的指导精神，其中包括加大外国非政府援助的使用、管理、检察及监察力度等。与此同时，该委员会需积极参与非政府工作法律制定修补工作；继续落实“2013—2017年外国非政府组织援助促进计划”并将实施成果上交政府总理审批，为下一阶段计划的制定提供前提。



2016年，外国非政府组织在越南开展逾2000个援助项目；承诺援助额约达3亿美元，与2015年基本持平。（越通社-VNA）