继续发挥人权问题上的对话与合作精神

越通社河内——越南刚刚卸任2014至2016年任期联合国人权理事会成员。越南在任期中留下的最深刻烙印是为促进人权领域的对话与国际合作做出了有效贡献，提高联合国人权理事会工作的效果、透明性及平衡性。越南今后将继续落实人权理事会各项倡议，促进人权对话与合作。2013年11月12日，以192票中184票支持的结果，越南首次当选联合国人权理事会成员。当时，在当选2014至2016年任期成员的14个国家中，越南的支持票数是最高的。该事件对越南实施独立、自主、积极、主动融入国际的外交政策具有重要意义。虽然是首次出任人权理事会成员职务，但越南真正做到了积极、主动、负责，同其他成员一道良好处理人类在人权方面的各项挑战。每年，越南都出席联合国人权理事会年度会议，并在会上传递越南关于保护并促进人权的信息，同时强调越南对处理全球性人权问题所作出的负责任的贡献。越南的积极形象还体现在认真执行人权理事会最重要机制——国别人权审查（又称普遍定期审议）（UPR）的过程中。越南受到好评，不仅是因为同有关国家一道就人权问题进行审议、报告和对话，而且还因为认真履行越方所作出的各项承诺。越南承担着东南亚国家与人权理事会的协调国职责，同时也是观点相近国家小组，以及关于残疾人权利、气候变化对人权影响等问题的跨地区小组的积极成员。受到亚太地区各国的信任，越南代表其参加了负责审议下级工作组递交的人权事务抗议书的工作组。越南也经常与来访的联合国人权理事会高级专员、报告员、特别专家进行坦率和建设性的对话。担任人权理事会成员期间，越南秉持重视对话与合作，在互相交流、互相尊重的基础上为促进并保护人权而不断努力的立场。越南熟练运用人权理事会各项机制，以强调这一立场。越南明确提出保护人权首先是各国的职责，各国人民可根据本国经济、历史、文化社会条件而制定适合的人权保护措施。据此，人权理事会乃至联合国系统要为各国保护人权营造便利的环境。越南经常呼吁各成员以对话、合作精神处理人权理事会各项事务，同时一向坚持主张各成员相向而行。对话与合作为越南开启了参与并为地区及发展中国家关注的各项内容特别是保障发展权利，打击暴力及区别对待，打击人口贩卖，保障妇女、儿童及残疾人权利等做出贡献的机会。在人权理事会成员任期中，越南是关于上述内容的30多项决议的共同提出者，为提高世界对人权价值的共同认识做出了贡献。尽管成功完成了人权理事会成员任期，但越南今后仍将继续参与人权理事会乃至联合国其他人权机制的工作，并作出积极、务实和负责任的贡献。据此，越南将继续发挥人权领域对话与合作精神，努力加强与友好国家、伙伴国，甚至对人权问题持不同观点的国家的双边合作。越南也将坚持落实越方在人权理事会提出的关于努力应对气候变化，保障弱势群体的利益，实现可持续发展目标等的倡议。越南也在联合国经济和社会理事会（ECOSOC）、教科文组织执行局等双多边论坛上促进类似倡议或与其有关的其他主题的落实。在地区层面上，越南也可以将上述内容纳入东盟、东盟政府间人权委员会（AICHR）等机制的工作内容。目前，越南正集中履行2016至2018年任期联合国经济和社会理事会成员、2015至2019年任期联合国教科文组织执行局委员等职责。与此同时，越南也正努力竞选2020至2021年度联合国安理会非常任理事国。在适当时候，越南也会考虑再次竞选联合国人权理事会成员。（来源：越南之声）