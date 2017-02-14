经济一体化是亚太经合组织成员经济体的首要优先

附图（图片来源：越通社）

越通社新加坡——越通社驻新加坡记者报道， 新加坡贸易与工业部部长林勋强（Lim Hng Kiang）2月13日表示，尽管离贸易自由化目标还有较远距离，但亚太经合组织成员经济体依然要坚持走经济一体化道路，并将其视为首要的优先任务。 越通社新加坡——越通社驻新加坡记者报道， 新加坡贸易与工业部部长林勋强（Lim Hng Kiang）2月13日表示，尽管离贸易自由化目标还有较远距离，但亚太经合组织成员经济体依然要坚持走经济一体化道路，并将其视为首要的优先任务。

林勋强在新加坡承办的2017年太平洋经济合作理事会（PECC）会议上发表上述讲话。他强调，亚太经合组织的目标是通过经济合作向纵深推进和进一步加强亚太地区一体化促进增长。林勋强认为，建成亚太自贸区应继续成为亚太经合组织系列会议的看点，旨在促进地区经济一体化，为实现贸易自由化目标作出贡献。

越南外交部副部长裴青山在会议上发表讲话时表示，作为2017年亚太经合组织系列会议东道国，越南努力同其他成员经济体在亚太经合组织4大支柱的基础上讨论各项议题，同时达成高度一致。

裴青山强调，2017年亚太经合组织系列会议是否取得成功，或亚太经合组织能否给其成员经济体及其居民带来利益都依赖于所有成员经济体的努力。他表示，越南将继续通过坚持改革、加速融入国际社会步伐等方式发挥带头作用。

会议上，与会代表就进一步促进亚太经合组织互联互通、一体化、贸易自由化、投资对接；实现包容性和可持续增长；应对气候变化；职业教育与培训体系变革以培养适应第四次工业革命所需的技术技能人才等重要问题开展讨论。

新加坡太平洋经济合作委员会(SINCPEC)主席陈企业（Tan Khee Giap）表示，亚太经合组织为推进经贸投资，实现地区共同繁荣昌盛和扶贫济困目标作出巨大贡献，同时强调越南对此进程作出积极贡献。通过2017年越南APEC峰会，越南应为促进全球一体化发出更洪亮的声音，携手共建繁荣和可持续发展的地区。（越通社——VNA）