越通社河内——作为河江省潜力丰富的边境县箐门被高山峻岭围绕，所以交通险峻，与邻近地区的贸易交流非常困难。利用日本国际协力机构（JICA）的信贷和越南政府对应资金建设谷排桥既有利于决交通的问题，也有利于 促进当地经济社会的发展。偏远地区之乐箐门是河江省的边境县，北邻中国， 居住着16个少数民族，人口总数为 5.8万，其中侬族占43％、蒙族占23％，其余是瑶、岱、拉芝、京等族。以前，与河江市和邻近县市连接，箐门县民要越过横跨斋河的陈旧、荷载小吊桥。机动车过桥时大幅度摆动。如果下大雨会使困难加倍。为改善当地交通安全和提高居民生活，交通运输部已决定投资建设谷排桥，总经费为1500多亿越盾。谷排桥于2015年1月26日动工，距旧桥（吊桥）约60米。经过20个月施工后的2016年11月初该桥落成通车。谷排桥既有利于解决交通的问题，也有 利于促进当地经济社会的发展。今后，当地居民的农产品将有机会远走了。距谷排镇5公里的钟斋村李文浩说，每周村里乡亲们仍带玉米和稻谷到边境集市出售。“集市距我村45公里。以前，要经过横跨镇河江的吊桥才来到集市。但吊桥 很容易坏，每次坏了都要经过邻乡的吊桥。如今有新的桥梁，我们会来集市更早”，李文浩高兴地说。田芳乡小学教员侬氏华说，每当下大雨，山路塌方， 她和同事们走过吊桥非常危险。华姐说：“有了谷排桥，我们非常高兴，下大雨或吊桥坏不用担心了。”田芳乡小学教员侬氏华说，每当下大雨，山路塌方， 她和同事们走过吊桥非常危险。华姐说：“有了谷排桥，我们非常高兴，下大雨或吊桥坏不用担心了。”改变箐门山区县面貌的谷排桥谷排桥是越南交通运输部的信贷项目 之一，使用日本国际协力机构的信贷和越南政府对应资金。这座桥宽9米，总长832.77米，引桥337.28米，两大支柱高60米。第6项目管理处副总经理范玉边回顾施工初期透露，当载着机械设备的第一辆车来到工场时，我们才真正体会到这里地形很复杂。运输车都往返老街省进来，停在距工场15公里。加上，恶劣的天气也影响工程施工的进度。但是，看到当地居民生活的困难，施工人员队伍已经克服种种困难完成工作。范玉边副总经理高兴地说：“如今，谷排桥成为了新的亮点，为该镇增添了魅力。对我们来说，这证明使用日本政府官方发展援助和越南政府对应资金的交通项目的有效投资。”箐门县人委主席黄二山说，谷排桥将连接河江省箐门县与老街省北河县；未来将连接箐门-督龙口岸，为箐门县发展经济社会与保障国防安全做出巨大贡献。此外，箐门县政府将发展社区旅游，在桥脚两旁种植绿树，打造了一道亮丽的风景。在这里游客将有机会享受宁静的空间和雄伟壮丽的大自然，同农民参加浦渔、摘野菜、再高脚屋过夜、品尝菜肴等农业旅游。箐门县各民族100名学生参加了“我家乡的新貌”绘画比赛，作品已经再现了横跨斋河的谷排桥。日本国际协力机构驻越办事处首席代表藤田康夫先生分享说：“我希望建设谷排桥将帮助箐门县民有机会更加地了解日本，日本人会更多地了解河江省尤其是箐门县。”（越通社《越南画报》）