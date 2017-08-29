越通社河内​——据《人民报网》报道，越南田径队已结束了第29届东南亚运动会的全部比赛，并取得崭新成绩。那就是越南田径队超越多年来一直领跑田径榜单方面的泰国田径队。越南田径运动员在马来西亚共夺得了17枚金牌，在参加田径争夺的11支国家队中名列首位。出征第29届东运会时，越南田径队金牌目标锁定为11枚，相当于两年前在新加坡举行的第28届东运会上所取得的金牌数量。但是，越南田径运动员已超额完成既定目标。截至第29届东运会的第七个正式比赛日，越南田径队所取得的金牌数量占越南体育代表团金牌数量的三分之一。在越南田径队所摘得的17枚金牌中，四枚金牌是体育部门领导人和专家的意料之外。那就是田径选手裴文东所拿下的跳远金牌。尤其是仅仅20岁、首次出战东运会的田径选手黎秀征在女子100米、200米跑和女子4x100米接力比赛中包揽三枚金牌。值得一提得是黎秀征和队友不仅超越泰国女子田径队，而且还刷新保持10年的此比赛项目纪录。此外，其他优秀的女运动员也延续了神奇状态，诸如：阮氏玄在女子400米跑、女子400米跨栏和女子4x100米接力比赛中摘下三枚金牌；阮氏莺在女子1500米和5000米跑比赛中夺得两枚金牌。越南体育总局副总局长、第29届东运会越南体育代表团团长陈德芬对越南田径队的胜利做出评价时表示，越南田径队在比赛中表现突飞猛进，夺得许多金牌，并为第29届东运会越南体育代表团的成功作出重要贡献。以黄金成绩写入越南体育及东运会历史的越南田径队已获得越南田径联合会的10亿越盾及各家赞助商的1亿越盾奖金。但是，更重要的就是赢得越南体育爱好者的感情。（越通社-VNA）