会上，东盟各国与韩国强调了东盟与韩国战略伙伴关系在各自国家的发展和东亚地区和平、稳定、繁荣与互动等方面的重要性。东盟经济共同体于2015年正式成立和近几年来东盟经济增长处于高位已让东盟成为韩国第二大贸易伙伴。在东盟—韩国自由贸易协定、2016-2020年阶段行动计划等框架内，双方力争到2020年将双边贸易额提升到2000亿美元。

东盟高官会（SOM）韩国代表团团长李杰圭强调，韩国新政府继续重视与东盟的合作关系，并支持东盟发挥在地区合作进程和互联互通中的核心作用。韩国承诺继续积极参东亚峰会、东盟地区论坛、东盟防长扩大会议、东盟海洋论坛扩大会议等东盟重要论坛。

东盟各国希望韩国继续扩大在东盟经营投资范围，协助中小微型企业发展。鼓励东盟—韩国、东盟—韩国商务理事会举行多个事件和论坛，以加强两国企业对接。此外，双方就推动东盟与韩国文化交流、旅游、教育等领域合作的措施展开讨论。2017年是东盟—韩国文化合作年，韩国正加大韩国釜山市东盟文化屋建设力度，力争于2017年9月竣工。这将是推介东盟各国特色文化产品和作品的地方，有助于向韩国人民推广东盟风土人情和文化。韩国将大力推动各项青年、青年领导人交流活动，向东盟各国提供奖学金。

会上，双方就地区热点问题和非传统安全问题展开讨论。关于朝鲜半岛局势，东盟各国强调了东盟外长在2017年4月28日发表的联合声明中的观点，继续对朝鲜半岛最近紧张局势加剧深表担忧，呼吁有关各方认真落实联合国安全理事会的各项决议，通过对话与合作途径，寻找和平措施来实现朝鲜半岛无核化的目标。

关于东海局势，韩国对东盟共同立场表示支持，同时强调了维持东海和平、稳定、安全、航行和飞越自由与安全等方面的重要性，支持遵守国际法，以和平方式解决争端，不进行海上军事化行动并尽早完成《东海行为准则》。

双方承诺将继续合作打击恐怖主义、跨国犯罪、人口拐卖、毒品贩运、网络安全等。

对话会上，东盟高官会（SOM）越南代表团团长阮国勇表示，越南和东盟各国希望推动与韩国多领域的合作。他希望双方尽早完成《东盟与韩国航空服务协定》，为两国人民交流和投资、旅游活动创造便利条件。越南愿同韩国配合举行推广东盟与韩国合作的论坛和活动，并在韩国东盟文化屋展示越南文化特色产品。

关于东海问题，阮国勇重申了越南的立场并希望包括韩国在内的各国继续支持在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法、遵守各外交和法律程序以和平方式解决各争端的主张，认真落实《东海各方行为宣言》和尽早达成《东海行为准则》。

关于非传统安全挑战，除了海洋安全、网络安全、跨国犯罪等问题之外，阮国勇强调了在确保水源、能源和粮食安全等领域展开合作的需求，并对韩国向大湄公河次区域各国所提供的支持，以加强湄公河水源可持续使用和管理等表示欢迎。（越通社——VNA）