第13届胡志明市国际旅游博览会即将开幕

越通社胡志明市——从9月7日至9日，来自世界18个国家和地区的旅行社以及全国32个省市的旅游公司将在胡志明市西贡会议展览中心参加2017年第13届胡志明市国际旅游博览会。这是本届博览会组委会8月30日举行的新闻发布会上所公布的消息。胡志明市国际旅游博览会是地区最具规模和最权威的旅游盛事，由胡志明市人民委员会同文化体育旅游部联合举行。这是越南和国际旅游企业推广旅游产品和服务的良好平台。本届博览会主题为“亚洲旅游之窗”，共设300个展位，同比增长15%。胡志明市旅游厅厅长裴达黄宇表示，本届展销会的亮点是消费者与国际新闻媒体活动， 吸引700家外国企业报名参加。