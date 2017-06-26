越通社河内——韩国越南大学生协会(VSAK)6月25日在京畿道城南市嘉泉（Gachon）大学举行2017年第四次越南青年科学家研讨会（ACVYS 2017）。该研讨会是在越南驻韩国大使馆和越南科学技术部驻韩国科技代表处的支持下和韩国若干集团的赞助下举办，其为越韩建交25周年和韩国越南大学生协会成立10周年的系列纪念活动之一。2017年第四次越南青年科学家研讨会是越南青年科学家与外国科学家介绍最新科研结果，同时一起分享对科研的激情，分享有关生物技术、机械工程、工程建设技术、信息技术、电子电信、材料科学、能量储存与转换等领域的研究经验及其在日常生活中的应用等的良好机会。越南驻韩国副大使陈英宇表示，目前在韩就读的越南留学生共有1.5万余名，在赴韩就读的外国留学生人数中位居第二。在韩国学习到的知识和技能将为越南经济发展和现代化事业做出贡献。此次研讨会上发表的科研专题亮点是有关第四次工业革命、越韩文自动互译器Utagger、能量转换等专题。与此同时是，此次研讨会期间还举行有关东海问题的讨论会，该讨论会旨在提高年轻一代对越南海洋岛屿主权的认识，进而为保护海洋岛屿神圣主权做出积极贡献。讨论会上，资深专家还对东海争端进行深入讨论并提出适当的解决方案。今年的青年科学家研讨会共吸引约300名越南和韩国大学生与教授代表参加。（越通社-VNA）