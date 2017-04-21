第四次工业革命为越南缩短发展差距注入强劲动力

越通社河内——近期人们屡次提到“第四次工业革命”这一词组。第四次工业革命被视为将为越南加快工业化、现代化进程带来诸多机会，同时也使越南发展事业面临不少挑战。实施革新政策30多年来，越南取得诸多历史性成就。在工业领域中，越南工业产值实现持续增长，工业生产技术装备日趋现代化，加工制造业所占比重日益增加，采矿业的比重逐渐下降，出口工业产品结构向高附加值和高技术含量的方向转移。然而，除了所取得的成果之外，越南在工业化和现代化进程中也暴露出某些局限性。因此，虽然给越南带来不少挑战，但第四次工业革命是越南发展新工业领域，加快工业化、现代化进程以及缩短发展差距的千载难逢的机会。黎登营博士在2017年首席执行官论坛上致辞时强调，第四次工业革命将为越南带来前所未有的发展机遇，但同时也要求越南政府对部分先行政策进行适当调整。武志成专家认为，为迎接并把握第四次工业革命机会要具备四个因素，其一，体制和领导，其中领导者的作用极为重要；其二是教育培训体系、新技能和人力资源培训；其三是激发创新活力的体制，其四是网络安全和连接安全。越南政府在2017年三月份例行会议上对科学技术部和越南软件与信息技术服务协会所作的第四次工业革命专题报告的内容给予高度评价和认可。政府明确，第四次工业革命是在数字化和互联互通的基础上的发展趋势，对经济社会各方面产生巨大影响，使生产方式和生产力发生变化，为越南加快工业化和现代化进程带来机会，同时也使发展事业面临较多挑战。因此，越南需主动明确方向，采取切实高校措施，把握第四次工业革命带来的机遇以及降低其带来的消极影响。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schawab）教授认为，第四次工业革命是包括一系列现代的自动化技术、数据交换技术和制造技术的一个术语。第四次工业革命将对世界各国经济的发展水平、增长速度、经营模式、劳务市场等主要领域产生强劲的影响。在全球范围内，第四次工业革命正在重新绘制世界经济地图，其中主要依赖自然资源开采而发展的国家的权威将会下降，反而主要依靠技术和革新创新而发展的国家的权威将会加强。（越通社—VNA）