2017年4月20日 - 14:12:27

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第十四届国会常委会第九次会议就政府厉行节约反对浪费工作情况报告进行讨论

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第十四届国会常委会第九次会议场景。（图片来源：越通社）​


越通社河内——越南第十四届国会常务委员会第九次会议4月19日继续在河内召开。会议已对政府有关2016年厉行节约反对浪费工作执行情况和2015年财政决算的报告提出意见。
 
据政府报告，在党的领导、国会的监督和中央政府、政府总理的有力指导和调控及各位有关部委、行业的不懈努力下，厉行节约、反对浪费，尤其是国家机关办公设备、公务车管理使用等方面取得积极成效。截至2016年12月，全国有关机关已对123处房屋和土地进行重新核查、分配及处理，收回资金50万亿越盾（约合23.8亿美元）。此外，自然资源开发使用工作得以关注，关于自然资源、环境、海洋岛屿的法律体系得到进一步健全。
 
国会财政预算委员会审查报告指出，2016年，中央政府大力推进厉行节约、反对浪费工作，成效显著。国家财产管理使用取得积极成效，为实现增长目标、确保经济稳定、保障和改善民生提供有力支撑。但是，厉行节约、反对浪费工作仍存在一些不足。2016年，国家金库对财政预算支出的750万亿越盾进行核查，结果发现财政资金违规开支2.88万次；诸多地方举办纪念活动、印发纪念章、购买办公用品等存在浪费现象；自然资源乱开发、非法砍伐森林现象日益猖獗引起社会不满。
 
国会常务委员会建议切实提高《厉行节约、反浪费法》执行情况的检查监督绩效，尤其是在土地、自然资源建设、管理、使用和公共财产采购使用领域加强检查监督。同时，加大宣传力度，增强公职人员的厉行节约意识，提高规划工作质量，做好责任追究和表彰奖励工作等。
 
当天下午，国会常务委员会就2015年财政决算提出意见。（越通社-VNA）

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