第十二次越中两党理论研讨会在河内召开

越通社河内——以“在融入国际条件下加强党建工作——越南共产党和中国共产党的挑战和经验”为主题的第十二次越中两党理论研讨会12月23日在河内召开。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、越共代表团团长范明正在开幕式上发表主旨演讲时介绍了越南共产党关于融入国际的观点和在融入国际进程中党建工作面临的机遇和挑战；深入分析、总结越南共产党在加强建设纯洁、强大的党的工作中的经验、方针和措施。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆在会上发表主旨演讲时，集中介绍中国共产党关于政治思想工作、提高党的执政能力、廉政建设、反腐败、加强全面从严治党、发挥党员干部而首先是各级领导干部带头表率作用的观点、认识和经验教训。在各场讨论会上，与会代表就两党在融入国际条件下的党建工作理论进行深入探讨和经验交流，集中分析各项挑战、存在问题和措施，旨在加强建党整党，提高反腐败斗争效果，胜利实现越共十二届四中全会和中共十八届六中全会的决议。*此前，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、越共代表团团长范明正亲切会见中共中央政治局委员、中央书记处书记、中宣部部长刘奇葆。双方就近期越中两党的合作情况交换意见，并就今后继续加强高层互访与接触，加强两党各机关和委员会的交流与合作，提高理论和实践经验交流效果和加强在党建工作、干部培训、监察、宣传、整治思想教育等领域的合作达成一致。（越通社-VNA）