第六届越南南部民间糕饼节新亮点频现

越通社芹苴——越南芹苴市文化体育与旅游局日前同该市会展与贸易投资促进中心就2017年第六届南部民间糕饼节举办事宜举行会议。芹苴市会展与贸易投资促进中心负责人阮庆松表示，第六届南部民间糕饼节吸取前五届举行经验并进行适当调整，因此将有更多新的亮点。其中变化最大的是今年举办地点选择在市会展与贸易投资促进中心驻地，因此更加便于秩序管理与控制环境污染。今年北部和中部的糕饼展铺仅参加交流，不得参加“南部最香糕饼”的评比。南部糕饼展铺将被安排在更加合理和突出的位置。组委会将重点突出此次糕饼节中的制饼文化、售饼文化及享饼文化等三种文化价值。此次糕饼节的主题由往年的“南方人情土地情”变为“南方美味”或“南方甜味”，更加清晰地阐明这一南部特色糕饼节的意义。第六届南部民间糕饼节将于2017年4月6日19时至4月9日19时进行，共设展铺200间，其中100间为南部民间糕饼铺，而剩余100间为国内外各地特色铺，预计此次糕饼节将吸引16万人次参与。除此之外，此次糕饼节还将举行其它活动，诸如大师展示糕饼制作技艺、各地糕饼美味评比、各民间游戏、才子弹唱、芹苴旅游与美食宣传、舞麟舞龙舞狮、传统乐器表演、东盟各国民间舞等。（越通社——VNA）