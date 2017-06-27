越通社河内——题为“深化越老特殊团结友谊”的第二次越老边境地区文化体育旅游交流节将于7月5日至7日在山罗省举行，开幕式将于7月5日晚在山罗市举行。与越南接壤的老挝10个省份的约100人以及来自越南9个省市的900人将前来参加本次文化体育旅游交流节。这是庆祝越老建交55周年和《越老友好合作条约》签署40周年的活动之一。上述是越南文化、体育与旅游部副部长黄永爱6月27日下午在河内举行的新闻发布会上所公布的信息。他指出，越老边境地区文化体育旅游交流节是一项重要的政治文化活动，有助于向国内外游客推广介绍越南经济社会发展潜力与优势，同时继承和弘扬各族人民文化特色。该活动举行的目的在于强调越老两国团结友谊与全面合作关系以及维护、巩固和加强两党、两国和人民之间的特殊关系的一贯路线和主张。山罗省人民委员会副主席范文水透露，第二次越老边境地区文化体育旅游交流节举行期间，组委会将举行仪式，向88名老挝高级干部授予越南国家主席的勋章以及越老革命历史遗迹区纪念馆竣工揭牌仪式。此外，多项具有较高的创造性和艺术价值的文化、体育和旅游活动也在此期间热闹举行，满足两国人民的精神文化需求。组委会希望通过该活动将越老边境地区各省份的文化、体育和旅游推广介绍活动结合起来。（越通社—VNA）