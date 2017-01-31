科学技术部部长周玉英：公共区域须认清使命 勇于创新 为企业带来切实利益

越通社河内——越南政府总理阮春福曾强调，产品的质量和企业在全球的知名度的提升都要依靠科学技术，企业的投资就是科技发展的动力。越南科学技术部部长周玉英接受媒体记者采访时表示相信，在2017新的一年里，阮春福总理传达的信息将得到有效落实。阮春福总理的话明确指出，在融入国际社会过程中，科技创新是企业发展的重要引擎，企业是科技创新的主体，因此，企业要注重加大对科技的投入力度，从而提高其竞争力，逐步进军国际市场。对科技界而言，与企业同行、关注解决企业遇到的问题、同企业分享利益等是提高科技成果转化率,使科技成果在最短的路径上创造出更大的价值就是其最佳选择。实际上，越南军队电信集团（Viettel）、FPT集团、越南乳制品股份公司（Vinamilk）等在国际市场上取得成功的越南大型企业都对先进技术投入巨资。值得一提的是，2016年越南新注册成立企业数量超过11万家，创历史新高，注册资金增长48%。这是越南经济大有起色的信号，因为企业数量增加意味着就业机会以及新产品新服务将增加。越南企业，尤其是创业型企业要大力投入于科研成果商业化并充分利用知识产权资源，进而为国家建设与发展事业做出贡献。周玉英强调，在贸易自由化进程加速，世界各国间的竞争十分激烈等的背景下，越南企业须提高其竞争能力。与此同时，随着第四次工业革命到来，企业务必不断改进技术来应对空前未有的巨大挑战。越南科技部门须为催生一批具有发展潜力和实力的企业做出贡献，旨在实现2020年越南企业数量达到百万家，同时提升企业的实力和能力，确保其产品能占领全球市场的目标。

周玉英强调，企业和社会的投资对科研活动发挥极为重要的作用。换句话说，从科研结果到生产经营活动中的实际应用的过程需要各种社会资源，其中企业发挥举足轻重的作用。周玉英建议，目前要依靠一个行之有效的公私合作机制来加大对科技的投入力度。他说，公共区域，其中包括国家管理部门、公共事业单位等应认清使命和社会责任，勇于创新,为人民、企业和国家带来切实和战略性的利益。基于此精神，2017年，科学技术部将继续同越南科研队伍和企业协调联动并加强对话与合作，从而有效开展各科研任务，满足企业和社会对科技发展的需求。（越通社——VNA）