2017年4月19日 - 8:03:45

经济

种植老玫瑰致富（组图）

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老沙巴玫瑰高贵典雅，深受顾客喜爱。

越通社河内——兴安省文江县许多花田栽培沙巴、海防、文魁、山罗、南定等品种的越南多种老玫瑰，与英、法、泰玫瑰一起，给当地花农带来很高的经济效益。

娥展花田是文江县凤功乡成功种植老玫瑰的先锋典范。田主阮成展介绍：“2011年，我开始栽种各种老玫瑰，4年后，我肯定种植老玫瑰是稳固有效的发家致富之道”。

在逾4000平方米的土地上，他栽种沙巴、海防、文魁、山罗、南定等品种的越南多种老玫瑰和英、法、泰等国玫瑰。目前，花田共种3000棵，其中沙巴老玫瑰最受市场青睐。

老玫瑰容易栽培管理，经济效益高，在兴安省文江县凤功、春关乡大量种植。
沙巴老玫瑰适合文江县土壤和气候。
沙巴老玫瑰源于欧洲，属蔷薇目，由法国人引进沙巴种植。因此，沙巴老玫瑰还称法国玫瑰。沙巴老玫瑰落灌木，枝杆多刺，花朵以粉红色为主。
花农剪去玫瑰主芽。
沙巴老玫瑰终年开花，树冠广展，盛开花朵大如碗口。
许多顾客来到凤功、春关玫瑰园参观选购。
文江县种植的外国玫瑰也带来高经济效益。

凭借多年种植经验，他肯定沙巴老玫瑰荟萃其他品种没有的优点：花朵娇艳高贵、香气清淡，从农历十月到次年四月绽放。这是稀罕品种，终年开花，树冠广展，朵大如碗口，植株活力强，栽培容易，抗病性好，适合多样气候，可在零下15度生长，还能很快适应平原的土壤气候，但要求排水良好。

文魁老玫瑰也称宫府玫瑰，大朵粉色，卷形重瓣，香气舒爽。昔日常在皇宫和贵族人家种植”，时下跟沙巴老玫瑰一样赢得顾客垂青。

阮花田主说，老玫瑰管理技术不太讲究，适宜栽植在通风良好、阳光充足的地方。主芽高20到25厘米就剪掉芽尖，只留下4到5小枝，每月定期施肥一次，喷药防治红蛛和叶斑病。

春关、凤功花农采用越南中央果蔬研究院和农业学院的越南良好农业规范认证标准，以高端技术栽培老玫瑰，所以售价较高，一颗幼株60万盾，三四岁的400到500万盾，五六岁的600到700万盾，最高可达1500万盾。春节期间，观赏需求大增，花农的收入随之升高。春关、凤功花农年均收入可达20亿盾。

老玫瑰拥有贵气之美、容易栽培和照料等优点，深到消费者的喜爱。

越南古老红玫瑰。
含苞待放的沙巴老玫瑰。
艳丽绽放的沙巴老玫瑰。
沙巴老玫瑰生命力强、抗病性强、容易栽培，受到市场青睐。
特有蜜蜂香味的玛丽玫瑰。
粉色老玫瑰。
沙巴老玫瑰香气清淡。
文江县花田种植的各种玫瑰。

玫瑰除了观赏外，可做药品（小儿止咳糖浆）或化妆品（玫瑰香水），因此，玫瑰种植业成为了春关、凤功乡经济发展的主攻方向。（来源：《越南画报》）

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