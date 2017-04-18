种植老玫瑰致富（组图）

越通社河内——兴安省文江县许多花田栽培沙巴、海防、文魁、山罗、南定等品种的越南多种老玫瑰，与英、法、泰玫瑰一起，给当地花农带来很高的经济效益。娥展花田是文江县凤功乡成功种植老玫瑰的先锋典范。田主阮成展介绍：“2011年，我开始栽种各种老玫瑰，4年后，我肯定种植老玫瑰是稳固有效的发家致富之道”。在逾4000平方米的土地上，他栽种沙巴、海防、文魁、山罗、南定等品种的越南多种老玫瑰和英、法、泰等国玫瑰。目前，花田共种3000棵，其中沙巴老玫瑰最受市场青睐。凭借多年种植经验，他肯定沙巴老玫瑰荟萃其他品种没有的优点：花朵娇艳高贵、香气清淡，从农历十月到次年四月绽放。这是稀罕品种，终年开花，树冠广展，朵大如碗口，植株活力强，栽培容易，抗病性好，适合多样气候，可在零下15度生长，还能很快适应平原的土壤气候，但要求排水良好。文魁老玫瑰也称宫府玫瑰，大朵粉色，卷形重瓣，香气舒爽。昔日常在皇宫和贵族人家种植”，时下跟沙巴老玫瑰一样赢得顾客垂青。阮花田主说，老玫瑰管理技术不太讲究，适宜栽植在通风良好、阳光充足的地方。主芽高20到25厘米就剪掉芽尖，只留下4到5小枝，每月定期施肥一次，喷药防治红蛛和叶斑病。春关、凤功花农采用越南中央果蔬研究院和农业学院的越南良好农业规范认证标准，以高端技术栽培老玫瑰，所以售价较高，一颗幼株60万盾，三四岁的400到500万盾，五六岁的600到700万盾，最高可达1500万盾。春节期间，观赏需求大增，花农的收入随之升高。春关、凤功花农年均收入可达20亿盾。老玫瑰拥有贵气之美、容易栽培和照料等优点，深到消费者的喜爱。玫瑰除了观赏外，可做药品（小儿止咳糖浆）或化妆品（玫瑰香水），因此，玫瑰种植业成为了春关、凤功乡经济发展的主攻方向。（来源：《越南画报》）