社论：在任何情况下牢牢保卫祖国

近年来，在国际、地区和国内形势顺利与挑战并存的情况下，全军严格服从党的绝对领导、国家的管理及政府的引领，坚决、全面完成各项任务。突出的有：全军经常掌握情况，当好党和地方政府关于军事工作和防务工作的参谋。主动同公安力量和其他力量配合，及时处理各种紧急情况，避免处于被动状态；真正成为保卫国家主权和领土完整，维护祖国领空、领海、岛屿及边境地区安全的力量；同时是预防、克服自然灾害后果，救护救难，处理战后遗留炸弹、地雷及战后遗留后果的主力。那些及时赶到灾区救人、尽心尽力的指战员的印象深深印在老百姓的心坎上，并且充分体现了新时期“胡伯伯部队”的高贵品质。

2017年和以后年份，和平、合作与发展依然是大趋势。但是，国际及地区形势，特别是东海局势继续变幻莫测。宗教和种族间的紧张、冲突、脱离，局部战争、领土争端、政治暴乱、政治干涉、干涉颠覆、恐怖活动等愈演愈烈。敌对势力继续加紧推行“和平演变”战略和制造暴乱，利用“民主”、“人权”、“宗教自由”等招牌，促进内部“自我演变”、“自我转化”，对我国革命进行强有力的攻击。

加强执行国防安全任务是落实国家经济社会发展及融入国际社会目标的首要因素。在此背景下，保卫祖国的任务提出了新要求，需要全军努力奋斗：做好作为战斗、工作及劳动生产力量的职能；真正成为建设全民国防阵势并将其与建设人民安全阵势相结合的核心力量。其中，军队要在各方面做好准备，保持随时准备战斗状态，研究并掌握各方向、各地区尤其是重要地区的情况及变化。做好预报预警工作、战略参谋工作，提前或及时发现异常情况并向党、政府及中央军委建言献策，及时防止和有效处理，牢牢保卫国家主权、统一及领土完整，不使自己在任何情况下陷入被动状态。

继续贯彻且有效落实保卫祖国的战略；加快军事战略、国防战略建设；建立、补充及完善作战方案；加强落实越共十届中央政治局关于‘继续把中央直辖省市建设成为新形势下坚固防御阵地’的第28号决议。着力提高训练水平，积极创新训练形式和方法并向全面化、专业化、对象化、满足高科技战争的方案与要求推进。加强夜间训练、机动训练、体力耐力训练；重视编制内武器使用的训练。继续建设民心阵势；把经济与国防安全、国防与对外紧密结合。目前，全军贯彻落实越共十二大四中全会“加强整党建党工作，阻止和杜绝党内政治思想、道德衰退，生活作风不正和‘自我演变’、‘自我转化’现象”的决议，并与落实有关学习和实践胡志明思想、道德、风格的中央政治局第05-CT/TW指示和中央军委常委会第87号指示相结合。军队是绝对忠诚和坚持社会主义目标、理想和道路的力量。

发挥70年来的光荣传统，在党的领导及政府的管理和引领下，全军全民着力建设一支革命、正规、精锐、逐步现代化的人民军队。无愧于胡志明主席的表彰： “我军忠于党，孝于民，为祖国的独立和自由，为社会主义而战斗牺牲。完成一切任务、克服一切困难、战胜一切敌人”，无愧于党、国家和人民的信赖。（越通社——VNA）