确保媒体信息的准确性 应对虚假煽动性信息的传播

越通社河内——4月18日下午，在越南第十四届国会常委会第九次会议举行的首场质询会上，越南信息与传媒部部长张明俊回答了国会代表的质询。



张明俊已解答网络信息安全管理、对在网上发布造成社会恐慌和经济损失的歪曲事实信息的行为、大众媒体广告审查工作等的问题。



对于社会网络上出现引起舆论不满的若干悬而未决问题。越南信息与传媒部部长张明俊表示，在社会网络上，信息的传播速度非常快，好的信息将带来积极效应，不良信息引发后果是不可想象的。在越南，各敌对势力正在彻底地利用社会网络，宣传反党、反国家、反民族的信息，造成社会恐慌。由于部分网民的法律认识仍然较低，很容易受虚假煽动性信息的影响。这是越南社会网络管理工作中需要解决的最重要问题。



张明俊表示，为了有效应对虚假煽动性信息的传播，应及时确保媒体信息的准确性，建设清正廉洁的媒体从业人员队伍，确保信息准确透明。信息与传媒部已颁布有关跨境信息供应的详细规定，要求跨境信息供应方有责任按照越南法律规定删除违规信息。



迄今，该部已要求谷歌（Google）从Youtube上删除拥有诽谤党和国家的内容的2200多个视频片段。未来时间，该部将要求脸谱（Facebook）从该网络上删除党和国家领导人的个人账户，因为这些网页均属假冒。



回答国会代表提出关于目前网络安全保障问题仍存在许多不足，多家企业、国家机关、机场、证券市场、商业银行等经常面对黑客攻击的危机，未来的解决措施如何。张明俊强调，据统计，世界上的网络信息安全攻击案日益增多，在越南，网络信息安全保障问题仍存在许多不足，原因主要在于各级领导对信息安全保障问题的认识不足，信息安全领域的人力资源仍有限，缺乏技术基础设施等。



张明俊表示，信息与传媒部将继续完善相关法律体系， 努力解决网络安全保障存在的不足。该部已颁布网络信息安全保障的检查和评估流程，网络信息安全事件处理流程，网络信息安全应急演习方案等。该部直属机关也加强引导工作，与国防部和公安部密切配合，确保网络信息安全。（越通社-VNA）