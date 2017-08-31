着力加大兴安龙眼出口力度

越通社兴安省——《人民报》报道，根据越南良好农业规范（VietGAP）建设龙眼生产区，销售企业实现对接及朝着出口方向推广特产龙眼品牌以提高龙眼价值及其带来的收入等是兴安省的新发展方向。根据越南科学技术部知识产权局公布的兴安龙眼种植地理标志，我们来到兴安市，这里龙眼种植面积为900公顷，集中于鸿南、广州、新兴、黄幸等各乡。前往获得对美国出口区域代码的鸿南乡尼州村，尼州龙眼合作社社长兼主任陈氏北高兴地说，尼州龙眼合作社近日获得兴安省科学技术厅签发的特产龙眼种植地理标志标识。这是向国内外企业和市场推广本合作社的龙眼品牌的优势。目前，尼州龙眼合作社与若干企业签订了销售合同，每公斤价值为3万多越盾。多家企业有意向在龙眼生产和出口活动中实现对接。兴安市经济处处长阮文莺表示，今年本市龙眼产量约达1.1万吨，比去年略降，但鉴于根据越南良好农业规范种植的龙眼面积高于2016年的四倍，龙眼价格涨高。为了提升兴安龙眼的价值，兴安市已开展一系列贸易促进活动，向澳大利亚寄出有关兴安市龙眼生产区的信息，旨在推广龙眼品牌并开展出口活动。Vina T&T进出口公司总经理阮廷松称，兴安两个龙眼品种的质量好，果肉厚实且肉质脆甜，达到向美国出口的标准。美国市场上的龙眼价格很高，折合每公斤约20万越盾。出口到美国市场的龙眼要满足十分苛刻的标准，如保管期限长，质量稳定，外观起眼，确保食品卫生安全。因此，为了成功开展向美国市场推介龙眼品牌，该公司将派遣干部和技术工人指导龙眼种植者收获、保管、运输方式。初期，公司将向美国出口约五吨龙眼，然后将提升出口量。兴安是大规模龙眼种植区，种植面积超过3500公顷，其中特产龙眼品种面积占90%左右。龙眼种植者将技术进步应用于耕作活动，在兴安市、快州县、仙侣县、金洞县等建设大规模专耕区，年产量为3.5万至4万吨。然而，为了扩大销售范围，面向可持续出口，兴安省农业与农村发展厅厅长阮文营透露，本省已开展保护特产龙眼品种和提升龙眼专耕区产品的质量及其价值的项目。据此，兴安省农业部门对龙眼树发展、龙眼品种保护、龙眼深耕模式建设等现状进行调查和评价， 就龙眼生产与加工进行技术转移，其中注重继续指导农民根据越南良好农业规范扩大生产规模。获悉，目前，兴安省共有1000多户龙眼种植家庭根据越南良好农业规范开展龙眼深耕活动，确保龙眼满足出口标准并供应给国内超市系统。此外，各县市还协助并为成立鸿南乡龙眼合作社、尼州村龙眼合作社、含子乡安景合作社等龙眼种植合作社、合作组提供便利条件，举行促进贸易、推广品牌活动，为龙眼种植者与企业加强交流提供便利以签署龙眼销售合同。这是新的方向，将兴安建设成为质量好和价值高的龙眼生产区，进而有效挖出特产龙眼树的潜力并发挥其优势，有助于解决龙眼输出问题，并为推动多个地方旅游活动发展提供便利。（越通社-VNA）