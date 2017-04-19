百余企业及企业家荣获“2016年越南最佳贸易服务企业”奖



越南《工贸报 》总编、组委会副主任阮友贵表示，“2016年越南最佳贸易服务企业”奖旨在表彰从事越南于2007年加入世界贸易组织（WTO）时所承诺开放的11个贸易服务行业及领域的企业和企业家。今年获奖企业和企业家除了来自河内市和胡志明市外，还有许多来自高平、山罗、昆嵩和林同等省。他们都是为“越南人优先使用越南货”、“将越南货送到农村”等计划做出积极贡献的企业。



组委会透露，经过4个月的开展，组委会已收到来自全国各省市人民委员会、工贸厅、各行业协会和30个单位及个人的逾400个提名和自我提名。组委会已从中选出95家企业和36家企业家进行评选。



据组委会的统计数据，自越南正式成为世界贸易组织的成员后，越南贸易服务在进出口和国内贸易等方面均呈猛增趋势。2007年，越南出口额仅达486亿美元，到2016年，该数字已升至1766亿美元，增长近2.5倍。



此外，2007年，越南商品零售总额及消费服务营业额达746万亿越盾（320亿美元），到2016年，该数字已升至3500万亿越盾，增长近3.7倍。10年来，越南贸易服务领域的年均增长率均达7%。（越通社—VNA）











