王廷惠副总理：突破市场瓶颈 为企业发展提供便利条件

据越南计划与投资部的报告，越南全国63个省市政府已承诺为企业营造便利营商环境。其中，胡志明市、河内市、岘港市和同塔省等诸多省市政府最高领导人的参与，为当地企业发展作出积极贡献。通过同企业开展对话沟通，诸多政策机制中存在的瓶颈得到消除。统筹规划、同步解决政府及各级部委行业的发展计划有利于提升和改善营商环境。

2016年，越南新成立企业11.01万多家，注册资本金总额达891万亿越盾（约合393亿美元），创下纪录新高水平。恢复运营企业2.66万家，同比增长43.1%。



2017年1月份，新成立企业近9000家，注册资本金总额达90.3万亿越盾（约合40亿美元），企业数量和注册资本金总额分别同比增长8.1%和52.3%。新成立企业平均注册资本为100亿越盾（约合44.16万美元），同比增长40.9%。



然而，邓辉东认为，部分部委、行业和地方政府对第35号决议的认识不够深刻，未能全面地把决议落到实处。



为了确保企业有效运营，越南政府副总理王廷惠认为，应充分认识到当前所面临的各种挑战，并且在2017年内集中解决企业的困难。目前需要聚焦三个问题，即改善投资营商环境；政府、企业和劳动者在提高劳动生产率、改善劳动者收入水平的责任；企业健康状况。



王廷惠建议各部委、地方政府及工商会制定关于第35号决议执行情况的报告，并要求各地方政府继续完成各项目标任务，特别是举行企业对话会、企业意见建议反馈等。财政部对企业生产经营活动进行深入评估，为促进贸易便利化、展开国家一门式服务机制以及简化商品检验程序等创造便利条件，制定推动证券市场与银行业发展的措施。



王廷惠责成农业与农村发展部提出有力措施，吸引更多企业加大对农业和农村领域的投资力度。科学与技术部集中打造越南创业生态系统，为科技市场发展铺平道路等。（越通社-VNA）



