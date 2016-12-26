王廷惠副总理：推动创业与促进性别平等并行

越通社河内——12月26日，越南妇女联合会同荷兰发展组织（SNV）联合举办“增强妇女创业和农业经营中的经济全能 促进性别平等”研讨会，越共中央政治局委员、越南政府副总理王廷惠出席。



研讨会上，王廷惠对妇女创业就业工作取得的成就，为推动性别平等作出积极贡献给予高度评价。他表示，在全国50万家企业中就有逾10万家企业由女性领导的，她们为国家经济稳定作出积极贡献。由女性领导的25%中小型企业已为全国163万劳动者提供就业机会，为国家财政收入作出巨大贡献。

王廷惠表示，政府已向国会上交《中小型企业扶持法（草案）》审批；着重制定微型企业扶持计划；在创业生态体系的基础上协助企业开展创新创业项目；鼓励个体经营户向企业转型。王廷惠同时责成越南妇联加大宣传力度，为女性提供有关政策机制的信息；与其他行业密切配合，进而协助越南妇女积极参加科研、经营、创业、企业发展、农业生产等活动。



研讨会上，与会代表就增强妇女经济权能在推动性别平等中的重要作用，男女就业平等将为男性和女性提供更为平等的就业机会；劳动分工中的性别平等将鼓励女性主动参与经营活动，有助于提升女性的社会地位并增强男性的家庭责任感。（越通社-VNA）