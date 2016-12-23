王廷惠副总理：推出具体方案 有效进行物价调控

越通社河内——越南政府副总理王廷惠12月22日下午在价格调整指导委员会会议上致辞时指出，推出2017年CPI里的一篮子商品价格上调路线的价格调整计划是极其重要的。越南第十四届国会第二次会议已提出2017年通货膨胀率保持在4%左右的目标。



为成功抑制通货膨胀，王廷惠要求工商部密切跟踪油价走势，高效利用石油稳定基金，完成零售电价调整方案等。



王廷惠责成卫生部早日完善药品价格管理法律框架，加强药品价格管理工作，开展药品招投标工作以将药品价格压低10-15%。王廷惠指出，“开展药品招投标和降低BOT收费将有助于政府遏制通货膨胀。”为此，其指导交通运输部促进多式联运发展，从而降低公路收费以及密切监察港口收费情况。



此外，王廷惠责成教育培训部同财政部密切配合严格控制教育行业物资价格上涨等。

对2016年物价调整工作作出评价时，王廷惠认为，在通货膨胀控制工作受到医疗卫生、教育培训受到调整，加上年底几个月油价上涨以及长期干旱和海水入侵等多方面因素的制约的背景下，完成2016年将通货膨胀率控制在5%以下的目标是政府的成功。（越通社——VNA）