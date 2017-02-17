王廷惠副总理会见美国印第安纳大学公共与环境事务学院院长

越通社河内——越共中央政治局委员、政府副总理王廷惠2月16日下午在政府总部会见了来访的美国印第安纳大学公共与环境事务学院院长约翰·格雷厄姆（John D.Graham）教授。



王廷惠强调，越美两国在许多领域上的全面伙伴关系正在积极且务实发展；希望，约翰·格雷厄姆教授助推两国关系向前发展。王廷惠高度评价美国印第安纳大学公共与环境事务学院与越方加强政策交流、行政改革、教育培训等领域上的合作。



王廷惠表示，美国在公共政策管理工作中取得的成效及约翰·格雷厄姆教授本人乃至美国印第安纳大学公共与环境事务学院的研究成果将成为越南学习借鉴的宝贵经验。



王廷惠建议，约翰·格雷厄姆教授及美国印第安纳大学公共与环境事务学院今后继续与越方保持合作并向越南政府提供协助，尤其是分享有关美国政治体系的信息及立法、公共政策制定与执行等领域的经验，加强指派美国著名教授及学者赴越南工作并为越南制定符合国家条件及核心发展目标的政策提供咨询。



约翰·格雷厄姆教授高度评价越南近期在发展经济社会事业中所取得的成就并分享了有关公共政策的有益经验，就唐纳德·特朗普先生当选美国总统后越美关系相关问题交换了看法。



约翰·格雷厄姆教授指出，此访的目的是向越南分享美国和经济合作与发展组织（OECD）国家的政策预算草案审批经验，并希望其将有助于越南完善有关财政预算的政策系统。



此外，约翰·格雷厄姆教授介绍了在美国印第安纳大学公共与环境事务学院设立越美研究院的计划并希望，越南政府支持以该研究院早日投入运行并为越美两国关系发展做出积极贡献。（越通社-VNA）