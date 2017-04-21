爱尔兰总统：爱尔兰希望推动与越南的合作

越通社欧洲——越通社驻欧洲记者报道，4月21日上午，由郑廷勇副总理率领的越南政府工作代表团已抵达首都都柏林，开始对爱尔兰进行为期三天的正式访问，郑廷勇一行此访是应爱尔兰政府的邀请进行的。



会见爱尔兰总统迈克尔·希金斯时，郑廷勇对爱尔兰政府和人民在推动该国2016年全球创新力和竞争力排名的位次升至第7位的成就表示祝贺，同时感谢爱尔兰政府和人民将越南视为该国的优先伙伴国。郑廷勇表示，爱尔兰在越南投资的项目正在得以有效展开，为越南经济社会发展事业和融入全球化进程做出积极贡献。郑廷勇重申，越南政府重视并希望推动对爱尔兰的友谊与多方面合作关系发展。



爱尔兰总统迈克尔·希金斯对越南经济社会发展成就和融入全球化进程表示祝贺，认为两国友谊与多方面合作关系发展势头良好，尤其是在政治外交、贸易投资、合作发展、农业与食品、教育培训、文化等领域的合作 。



2016年两国双向贸易额达11.4亿美元，比2015年增加近两倍。迈克尔·希金斯表示高兴看到他于2016年11月对越南进行访问期间两国所签署各项合作协议正在得以有效展开，同时强调爱尔兰希望促进与越南的合作。



两位领导表示相信越爱关系未来将继续发展，尤其是在能源、农业、食品、教育培训、科技等两国具有优势领域的合作，一致同意促进文化艺术交流活动，充分发挥旅爱越南人的桥梁纽带作用，为推动两国合作关系做出贡献，承诺将密切配合开展2017-2020年阶段两国国家战略的优先内容，协助越南推动经济社会发展，扶贫济困，应对气候变化和实现联合国可持续发展目标，以及克服战争后果，参加联合国维和行动等。



两位领导还就共同关心的国际和地区问题交换看法，重申了维护海上和平、稳定、合作、发展、航行与航海安全、在尊重国际法基础上通过协商解决争端等的重要性。（越通社-VNA）