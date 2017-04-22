爱尔兰与越南加大配合力度 有效开展合作协议

越通社都柏林​——越通社记者报道，正在访问爱尔兰的越南政府副总理郑廷勇一行于当地时间4月21日晚分别与爱尔兰外交贸易部长查尔斯·弗拉纳根(Charles Flanagan)和爱尔兰农业、食品与海事部长迈克尔·克里德（Michael Creed）举行会晤。陪同郑廷勇的有越南驻英国兼驻爱尔兰大使阮文草及越南各部委领导代表。会见爱尔兰外交贸易部长查尔斯·弗拉纳根时，郑廷勇建议该国为欧盟早日签署及批准《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）并承认越南的市场经济地位提供支持，同时希望该国政府为旅爱越南人提供便利。弗拉纳根强调，该国愿与越南协调联动开展爱尔兰总统2016年访问越南期间所达成的合作协议，同时继续保持各级代表团互访，进而增进越爱友谊，推进以经济贸易、合作发展、农业与食品、教育培训等领域的合作为核心的多方面合作关系不断向前迈进。弗拉纳根还承诺为两国企业展开投资合作、技术转让等创造最为便利条件。双方就越爱2017-2020年阶段战略合作优先领域达成一致，其中重视为越南发展经济社会、实现脱贫、应对气候变化等提供帮助。此外，双方还一致同意继续配合展开收养子女、协助两国货物进军对方国等方面的合作。与爱尔兰农业、食品与海事部长 迈克尔·克里德举行会晤时，郑廷勇强调，越南希望学习借鉴爱尔兰高科技农业发展经验，同时加强双方在林业、环境和气候变化等领域的合作，希望爱尔兰将为越南农、水、海产品进入爱尔兰并通过该国进入欧盟市场提供便利。克里德强调，爱尔兰对进一步促进越南与欧盟合作关系表示支持，同时表示，愿与越南加大配合力度，有效开展落实双方于2014年签署的农业合作备忘录，愿意与越南分享先进科技在绿色农、林、水产生产的应用等。访问爱尔兰期间，越南代表团前来参观设在软木（Cork）的高科技奶牛场、TEAGASC食品研究中心等地，并与从事贸易、教育培训、农业等领域的爱尔兰企业代表举行工作会谈。（越通社—VNA）