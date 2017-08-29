越通社河内8月29日——越南西北大学与澳越发展合作计划（Aus4Vietnam）的人力资源开发计划（Aus4Skill）8月29日共同签署合作协议，为双方开展至2020年的系列合作活动奠定基础。

该合作协议旨在提高西北大学的领导与管理能力、改进课堂教学方式和方法、为贫困大学生提供帮助、推动妇女领导地位等。西北大学设在山罗省，少数民族学生约占80%。西北大学人才培养目标是培训出高素质人力资源，为西北地区经济社会发展提供服务。西北大学校长阮文包表示，在澳大利亚政府的帮助下，西北大学将培训出高素质劳动力，进而满足劳动力市场的需求并为促进西北地区经济发展做出贡献。澳大利亚驻越南大使克雷格·奇蒂克（Craig Chittick）表示，澳大利亚政府承诺将通过多个渠道来协助越南有效开发人力资源。据悉，2017年9月份，Aus4Skill将同太原大学和太原农林大学签署合作协议。（越通社——VNA）