越通社后江省——6月26日，越南后江省人民委员会与由澳大利亚驻越南工商会（Auscham）首席执行官菲尔·约翰斯（Phil Johns）为首的越南澳大利亚企业协会代表团举行工作会谈。会上，后江省人民委员会副主席张景宣概括介绍有关该省的地理条件、人口、经济、潜能以及招商引资优惠政策等的信息。张景宣表示，目前，后江省正加大对高科技农业和农产品加工的招商引资力度，并希望通过越南澳大利亚企业协会呼吁澳企对该省上述领域进行投资。此外，后江省也希望能与越南澳大利亚企业协会加强合作，旨在寻找投资商，投资于该省环保、应对气候变化、医疗卫生等领域。菲尔·约翰斯表示，越南澳大利亚企业协会希望更加了解关于该省的基本消息以及各领域的投资潜力。目前，越南澳大利亚企业协会已与乂安省签订若干合作备忘录并希望也能与后江省签订合作备忘录。为了让越南澳大利亚企业协会更详细地了解后江省的招商引资领域，该省各厅局行业已向菲尔·约翰斯提供许多关于该省农业和工业发展情况的信息。据悉，后江省农作物种植业占70%，养殖业占20%、水产业占10%。至于工业领域，目前，后江省共有两个工业园区和四个工业集群，其招商引资领域主要集中于水产品加工、食品加工、鞋类等。对该省进行投资的各投资商将享有有关企业所得税、土地租赁、进口关税等的优惠政策。（越通社——VNA）