澳大利亚与印尼承诺保持双边关系

越通社悉尼——越通社驻悉尼记者报道，澳大利亚总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）已同印尼总统佐科·维多多举行电话会谈，就最近两国关系新发生的问题交换意见。两位领导一致同意不让其影响到双边关系和各自内部问题。



马尔科姆·特恩布尔在同印尼总统举行的电话会谈后表示，他与佐科·维多多已承诺在共同利益和互利共赢的基础上继续推动两国关系发展。同时表示他高度评价佐科·维多多对两国战略伙伴关系的承诺。佐科·维多多强调了印澳两国良好的关系，同时下令该国防长里亚米扎尔德·里亚库杜( Ryamizard Ryacudu) 同澳方军队领导配合彻底解决所发生的问题。



此前，4日，澳媒ABC新闻报道称，印尼宣布中止与澳大利亚的所有军事合作。其原因是澳大利亚特种部队训练基地使用了冒犯印尼士兵的培训材料。然而，5日，印尼政治、法律与安全事务统筹部长威兰多(Wiranto)已否认该消息。他表示，印尼不中止与澳大利亚的一切军事合作，而只暂停印尼特种部队在澳大利亚特种部队训练基地的语言培训计划。（越通社—VNA）