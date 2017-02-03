澳大利亚与印尼加强安全司法合作

越通社雅加达——越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚政府及澳大利亚政府正加大网络监控领域的合作力度，力求制止恐怖主义融资活动。2月2日，澳大利亚司法部长乔治.布兰迪斯（George Brandis）与印尼政治、司法与安全事务统筹部长维兰托（Wiranto）举行会谈，就切断恐怖主义资金来源的各项措施进行讨论。会谈上，双方一致认为，伴随世界经济迅速发展的背景下，恐怖分子可利用不同渠道从不同来源筹集资金。因此，世界各国需加大反恐防爆合作力度，进而为建立一个和平安全世界做出积极贡献。维兰托强调，打断恐怖主义资金来源有望成为强有力的反恐措施，因为“无论是‘独狼’式的恐怖活动，还是团伙恐怖袭击，它们都不可能没有金钱的支持。”澳大利亚司法部长布兰迪斯表示，共享金融情报及加强网络安全合作是两国的重要合作计划内容之一，其为制止恐怖分子利用网络进行融资的有效措施。安全对话框架下，澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC)和印度尼西亚金融交易报告和分析中心（PPATK）共同签署新的反恐融资和洗钱合作协议。据该协定，两国金融情报机构将在六个方面开展合作，合作项目包括澳大利亚向印尼派遣电脑网络专家、加强印尼金融交易报告分析中心的分析系统、在印尼开展关于反恐和反金融犯罪的培训活动、澳印两国情报机构之间共享情报等。（越通社-VNA）