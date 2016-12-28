湄公河沿岸国家承诺加强执法合作

越通社河内12月28日——12月27日，湄公河流域六国执法安全合作机制成立五周年部长级会议在北京举行。中国公安部长郭声琨表示，中方愿与各方共同努力，弘扬“湄公河精神”，全面深化务实合作，进一步深化联合巡逻执法、禁毒、反恐和边境管理等各领域合作。他同时提倡共同建设澜沧江－湄公河综合执法安全合作中心。此前，中国、老挝、缅甸和泰国第53次湄公河联合巡逻执法行动12月20日在中国云南省西双版纳傣族自治州关累港举行。此次行动，中老缅泰四国共派出7艘执法船、190名执法人员参加，总航程预计500余公里。据中国媒体报道，在全线巡逻执法期间，四国执法队员将在重点水域开展联合查缉、联合走访、治安形势调研等行动，共同分析研判湄公河流域治安形势和水文变化情况，采取有效措施最大限度保护湄公河国际航运安全。中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制自2011年12月创办，以缓解该水域船舶航行安全问题。2011年11月5日，两艘搭载13名中国船员的中国籍船舶「华平号」和缅甸籍船舶「玉兴8号」商船在湄公河水域遭到不明身份的武装分子劫杀，13名船员全部遇难。自成立以来，中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制已成功开展52次全线联合巡逻执法勤务，共派出386艘次执法船艇、8000多名执法人员，航行1735小时、航程2.6万公里。据了解，随着湄公河联合巡逻执法勤务的持续常态化开展，当前进出中国关累、老挝孟莫、缅甸万崩、泰国清盛港的船舶数量、货物贸易额也大幅增加。（越通社-VNA）