深化越俄全面战略伙伴关系

越通社河内——据《越南之声》，应俄罗斯总统普京邀请，越南国家主席陈大光和夫人6月28日开始对俄罗斯进行正式访问。这是越共12大后陈大光首次对俄罗斯进行正式访问，目的是巩固和加强与俄罗斯关系，推动双边多领域合作。

多年来， 越俄关系不断巩固和发展，走向深入、有效并具有高度政治互信。双方高层互访频繁，为两国全面战略伙伴关系发展注入强大动力。双方在许多国际和地区问题上持共同观点，并在国际论坛上紧密配合与互相支持。

生动的合作实践

2012年是两国关系发展史中的重要里程碑，两国战略伙伴关系提升至全面战略伙伴关系。两国基于全面战略伙伴关系的务实、有效合作通过双边贸易额的逐年提高得到了肯定。去年，双边贸易额为27亿美元，今年头5个月为13.7亿美元。越俄商务理事会得到成立，旨在为两国企业促进贸易、投资提供帮助。今年，两国互相承认了对方的市场经济地位。

目前，在投资越南的116个国家和地区中，俄罗斯位居第23，投资项目118个，注册资金11亿美元，集中于能源、加工业、银行等领域。近几年来，越南对俄投资大幅增加，从2008年的1亿美元提升至现在的18个项目24亿美元，集中于石油、贸易、农业等领域。越南对俄大型投资项目包括：越俄石油合资公司（Rusvietpetro）、纯牛奶公司的牧场、莫斯科河内商业城等。

能源是战略性和有效的传统合作领域，给两国财政带来不小收入。除了越苏石油合资公司(Vietsovpetro)，两国还成立了越俄石油合资公司、越俄天然气工业股份公司等，以扩大越南、俄罗斯和第三国石油合作。两国还就继续合作新建、实现越南能源工程现代化达成协议。

此外，文化交流活动经常举办，有助于增进两国人民的了解和友谊。双方每年轮流举办越南俄罗斯文化日和俄罗斯越南文化日。作为越南与前苏联教育培训领域良好和有效合作关系的延续，俄罗斯继续帮助越南培训人力资源。目前，在俄越南大学生有5000多人。两国多个地方建立了合作关系，如：河内、胡志明市与莫斯科、圣彼得堡之间。旅俄越南人为国家作出了巨大贡献，并在慈善活动中发挥带头作用。

珍惜历史 面向未来

67年前，苏联是世界上首个与越南正式建立外交关系的国家。越过重重挑战、经历国际风云变幻，并且随着各自国家的发展，两国关系不断得到巩固和发展。在国际政治社会发生巨大变革的新形势下，基于全面战略伙伴关系高度，两国继续互为可信赖的朋友和重要的伙伴。

在上述背景下，陈大光此行具有重要意义，强调越南重视并希望不断加强与俄罗斯的双边关系，为加强两国友谊和推动两国全面战略伙伴关系日益深入、有效发展注入动力。（越通社—VNA）