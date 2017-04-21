海牙国际法庭裁决孟山都公司破坏环境罪成立



越通社河内——经6个月进行调查和两天开庭审理，在荷兰海牙的孟山都特别法庭4月18日作出裁决，孟山都反自然、人类与生态灭绝罪成立，该集团的行为对包括越南在内的多个国家生态系统和人民生活造成持久性破坏。

在海牙举行的对孟山都环境化学公司的罪恶进行审判的特别法庭是一场民间法庭，其目的在于引起公众舆论的注意并促进执法公正。



“橙剂”是越南战争期间美国使用富含剧毒二恶英的除草剂，由孟山都等公司生产，目前，孟山都正在生产农药和转基因植物种子等。