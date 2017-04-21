海牙国际法庭裁决孟山都公司破坏环境罪成立

越通社河内——经6个月进行调查和两天开庭审理，在荷兰海牙的孟山都特别法庭4月18日作出裁决，孟山都反自然、人类与生态灭绝罪成立，该集团的行为对包括越南在内的多个国家生态系统和人民生活造成持久性破坏。
在海牙举行的对孟山都环境化学公司的罪恶进行审判的特别法庭是一场民间法庭，其目的在于引起公众舆论的注意并促进执法公正。
“橙剂”是越南战争期间美国使用富含剧毒二恶英的除草剂，由孟山都等公司生产，目前，孟山都正在生产农药和转基因植物种子等。
据法庭的裁决，孟山都对环境、生态、人类健康都造成了巨大的伤害。此外，孟山都公司转基因作物商业化危及食物主权和卫生与健康权益，摧毁传统的农业生产方式，迫使农民离开土地，大片的森林被砍伐，植地被破坏，水源被污染。此外，该公司还侵犯科学研究自由权、言论自由权、信息获取权等。法庭裁定，孟山都破坏越南环境，对越南人民造成损失。
该法庭建议，应该对《罗马规约》涉及国际犯罪法律进行修改，使其包括对环境破坏，或生态灭绝，作为一种可提起公诉的犯罪行为，企业要承担破坏环境罪主体责任。
4月18日孟山都特别法庭作出的上述裁决是最终裁决。由于这是一场民间法庭，因此，该法庭作出的裁决没有法律约束力。法庭的裁决将提交联合国、国际刑事法院、联合国人权理事会以及孟山都公司。（越通社——VNA）