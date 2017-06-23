越通社河内——6月22日，泰国国家立法议会已通过一个《制定国家战略法草案》。行内专家表示，该草案将确保在明年举行的大选后的20年内该国军队在该国政治体中仍起着举足轻重的作用。
泰国国民议会主席蓬碧表示，该国议会已一致同意投票通过《制定国家战略法草案》。据立法议会公布的草案，泰国将成立35人组成的国家战略委员会，由总理任主席，委员除下议院议长、上议院议长、副总理或相关部委部长等政府官员外，还包括三军总司令、陆军司令、海军司令、空军司令等军方要员。此外，委员会还包含农工商及旅游业等行业协会主席和总数不超过17人的资深行业专家。该委员会将同政府内阁紧密配合，以在今后20年内，每五年对国家战略计划进行审核。
泰国国家立法议会通过《政党法》
据新华社报道，根据法律草案，国家战略委员会将下设一个或多个专门的国家战略制定次级委员会，负责制定国家战略草案并交国家战略委员会，国家战略委员会批复后上交内阁，再由内阁提交立法议会，立法议会批准后由总理呈给泰国国王御准推行。
制定20年国家战略是现任巴育政府的重大政策之一。本法正式施行后，巴育政府可以依照程序制定国家战略，而今后选举产生的新政府也要按国家战略执行。
按照程序，这项法律草案还需由总理巴育呈交泰国国王御准后才能正式施行。（越通社—VNA）