据新华社报道，根据法律草案，国家战略委员会将下设一个或多个专门的国家战略制定次级委员会，负责制定国家战略草案并交国家战略委员会，国家战略委员会批复后上交内阁，再由内阁提交立法议会，立法议会批准后由总理呈给泰国国王御准推行。

制定20年国家战略是现任巴育政府的重大政策之一。本法正式施行后，巴育政府可以依照程序制定国家战略，而今后选举产生的新政府也要按国家战略执行。

按照程序，这项法律草案还需由总理巴育呈交泰国国王御准后才能正式施行。（越通社—VNA）





