越通社曼谷——泰国商业部常务次长簇缇玛•蓬亚巴帕萨拉(Chutima Bunyapraphasara) 6月26日透露，该部正努力促进泰国投资商与柬老缅越（CLMV）各一流投资商和商业集团的合作，从而创造更多投资机会。
越通社驻曼谷记者报道，泰国商业部将泰国与柬老缅越（CLMV）经营商进行商务对接，结成业务联盟关系，推动在这些国家的新城市进行投资和开展商贸。此外，泰国商业部已建设一个“新经济学院”（NEA）。该学院有助于鼓励初创企业和中小型企业采用新技术，为企业拓展贸易渠道和加强竞争能力等作出贡献。
此外，簇缇玛还透露，泰国政府也对东部经济走廊(EEC)提出各项优惠政策以提升泰国与各个邻国的贸易额与投资额。
此前，泰国副总理颂奇6月19日透露，该国开始制定促进与柬埔寨、缅甸、老挝和越南四国的贸易投资合作关系的总体计划，旨在推动五国走向共同繁荣。
泰国副总理颂奇表示，今年6月初由颂奇副总理率领的泰国代表团访老之行结束后，该国政府决定制定促进与老挝合作关系的计划。其也是泰国继续制定推进与缅甸、柬埔寨和越南投资贸易合作关系计划的基础。该总体计划有望推动泰国与柬缅老越四国的关系务实发展，将泰国与柬缅老越四国贸易额增加一倍，同时为泰国和柬缅老越四国向对方国家进行投资带来新机会。
去年，泰国与柬缅老越四国贸易总额达309.4亿美元。泰国与越南双向贸易金额居榜首，达138.5亿美元，其次是与缅甸、柬埔寨和老挝的贸易额。（越通社——VNA）
去年，泰国与柬缅老越四国贸易总额达309.4亿美元。泰国与越南双向贸易金额居榜首，达138.5亿美元，其次是与缅甸、柬埔寨和老挝的贸易额。（越通社——VNA）