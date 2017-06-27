泰国副总理颂奇表示，今年6月初由颂奇副总理率领的泰国代表团访老之行结束后，该国政府决定制定促进与老挝合作关系的计划。其也是泰国继续制定推进与缅甸、柬埔寨和越南投资贸易合作关系计划的基础。该总体计划有望推动泰国与柬缅老越四国的关系务实发展，将泰国与柬缅老越四国贸易额增加一倍，同时为泰国和柬缅老越四国向对方国家进行投资带来新机会。



去年，泰国与柬缅老越四国贸易总额达309.4亿美元。泰国与越南双向贸易金额居榜首，达138.5亿美元，其次是与缅甸、柬埔寨和老挝的贸易额。（越通社——VNA）