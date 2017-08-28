大会选举产生包括30名成员的2017-2022年任期河内市第五届执行委员会。越法友好合作协会执行委员会常务副主席阮林忠当选2017-2022年任期主席。

阮林忠强调，2012-2017年任期，尽管仍面临种种困难但河内市越法友好协会已有效开展既定目标，为首都民间外交工作作出应有贡献。

过去，河内市越法友好协会已举行多项计划和活动并积极参加各项民间外交活动，为河内市各友好组织联合会大局工作作出贡献。与此同时，该协会也积极参加各项和平友好活动，通过在关于推介河内遗产、文化传统国际研讨会发表的专题报告，主动向法国乃至国际友人介绍及推广首都形象。

河内市越法友好协会于1996年8月2日成立。自成立以来，经过4届任期，该协会不断发展并在组织工作和活动内容方面取得良好成绩。



2017-2022年任期，河内市越法友好协会力争实现扩大外交关系，加强文化合作与交流，加大首都文化、风土人情的宣传力度，扩大民间外交范围，胜利落实越共十二大决议等目标。

河内市越法友好协会继续充分发挥作为两国和两个首都在经济、文化、体育、旅游等方面的合作关系的桥梁和纽带作用。同时，该协会将加强人道主义活动，鼓励更多社会资本投向贫困地区。（越通社—VNA）