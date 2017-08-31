河内市经济释放乐观信号

越通社河内——河内市人民委员会透露，截至8月底，河内经济呈现良好的发展态势，工业增长较快；贸易服务、旅游、运输等行业保持较高增长势头；农业生产稳定增长。河内市继续成为吸引投资的亮点；新注册企业数量不断增多；财政收入增长较快；银行贷款稳定增长。截至8月底，工业行业同比增长6.5%；其中矿业增长7.1%；加工制造业增长6.6%；电力生产销售增长6.1%；供水、污水及垃圾处理行业增长3.1%。8月份社会消费品零售总额（包括服务收入）达2025.66亿越盾（约合920.75万美元），环比增长2.1%，同比增长12%；其中零售总额达487.85亿越盾（约合221.75万美元），环比增长2.8%，同比增长14.7%。河内市出口额约达76亿美元，同比增长8.5%；其中，出口额约达63亿美元，同比增长10.8%。河内市接待游客230万人次，同比增长22.7%。目前，河内市正同步开展各项任务和措施，以推动各行业增长；批准到2020年城市工业集群发展规划和2030年展望；大力吸引投资商对产业集群进行投资；为各家投资商化解所遇到的困难，注重吸引大型项目。（越通社——VNA）