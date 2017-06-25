越通社河内6​——鉴于指导调控工作中的革新，2017年上半年，越南首都河内在经济社会发展上取得了许多积极结果。然而，为了实现2017年经济增长率为8.5%至9%的目标，下半年河内的任务十分繁重，本市各级单位要本着“行政纪律年”的精神大力参与各项任务，继续注重改善投资经商环境。游客量和出口额猛增今年上半年，首都河内取得了许多积极结果。本市国内生产总值继续保持较高且可持续的增长势头，同比增长7.37%，其中服务业、工业建筑、农业分别增长7.42%、7.55%、2.25%。出口目标得到超额完成，并远远高于近几年的水平，上半年出口额约达57.89亿美元，同比增长12.1%。旅游服务业已实现突破性发展。鉴于成功举办多项旅游活动与集中投入基础设施，河内共吸引1185万名游客前来参观旅游，同比增长8%。其中，外国游客量约达233万人次，同比增长14%。河内市着力化解生产经营中的困难，改善投资环境，引进发展投资资金活动继续得到推动，预算外资金约达190.922万亿越盾，同比增长74.6%。新成立企业共有1.3355万家，同比增长16%，注册资金为101.467万亿越盾。目前，本市共有269个外资项目，协议资金超过10亿美元。城市管理与发展工作得到加强。自3月10日，全市开始进行都市整装、确保交通秩序，处理侵占人行道、车行道行为。经过三个月大力开展后，多条街道尤其是市中心、人行道、车行道已更通畅、更干净。河内市已在陈兴道路、李常杰路试点开展通过手机查找停车方位iParking的应用项目，重新核查、检查各停车场，坚决处理违规的停车场。此外，一系列交通设施工程按进度完工，有助于减少拥堵现象。改善投资环境 收紧行政纪律出席近日召开的越共河内市第十六届委员会第九次会议的代表一致认为，为了完成2017年各项经济社会目标，河内市各级单位要加倍努力并秉持更强劲且创新的态度。河内市计划投资局局长阮文四表示，上半年河内市增长率为7.37%，因此，本市要力争实现下半年经济增长率为9.5%的目标，如此本市才完成所既定的2017年全年经济增长率为8.5%至9%这一目标。在全球和国内经济仍潜在许多风险的背景下，这是河内市的一个挑战。河内市应着力在激起国内消费需求，推动出口协助措施以及刺激投资等三大增长支柱作出指导。河内市人委会主席阮德钟强调，下半年，本市需要集中开展的六大任务之一是继续确保都市秩序，制止人行道、车行道侵占状况。他要求各单位继续采取改善投资工商环境，加快已开展项目的施工进度，有助于促进下半年经济增长。与此同时，干部、公务员继续从严实行行政纪律，改革在接访工作中的态度，提升其质量，倾听并敦促有效处理人民的反映意见。河内市在2017年上半年所取得的结果为首都党部、政府及人民胜利实现今年各项任务奠定重要前提。其中，高举每个机关、单位及其最高领导人在指导落实各项任务中的责任精神旗帜是非常重要的任务，尤其是在投入建设、处理投诉信访，行政纪律，改善投资经商境等领域上。（来源：《人民报网》）