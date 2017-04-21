河内市将对美德县同心乡土地纠纷问题进行全面清查

越通社河内​——河内市将对包括庙门机场规划区在内的美德县同心乡土地管理使用过程进行全面清查，这是河内市人民委员会主席阮德钟20日作出如是表示。阮德钟4月20日邀请了代表同心乡乡民的100人来到美德县中心与他进行直接对话，倾听民众的心愿。但是由于时间要紧、同心乡距离美德县中心较远（22公里）等诸多原因，此次对话会不能如期进行。阮德钟强调，对话会将推迟一两天举行。阮德钟在同国会民愿委员会、政府监察机关、公安部、美德县政府和新闻媒体代表举行的见面会上强调，目前河内市将聚焦解决3个问题，包括河内市人民委员会主席将亲自与同心乡居民就居民关心的问题进行对话。河内市政府已要求军队电信集团（Viettel）停止在同心乡施工及其他活动，为清查工作创造便利。清查工作必须确保严肃性，核查内容将涵盖之前已经处理过的所有问题，以及严正处置违法违规的所有个人和组织。阮德钟建议同心乡乡民及时清除阻碍进入横村等该乡各条道路的树枝、沙土，以免影响当地社会治安秩序及打乱民众生活。阮德钟呼吁横村村民尽快释放被拘留者，充分意识到任意拘留属于非法行为。阮德钟认为，河内市不允许任何黑社会、有前科的人骚乱社会秩序，并呼吁家长管好自己有前科的孩子，不让这些对象控制地方安全形势。阮德钟表示，近几天来，同心乡乡民对待被拘留的38名干部、战士的态度还好，目前已有15人获释放。同心乡人民委员会副主席范鸿士向记者说，这是一个严重的事件，影响当地居民的正常生活，部分居民禁止陌生人出入同心乡。目前乡民都认为，同青区是该乡人民的农业用地，需要得到赔偿。因此，该乡人民希望河内市弄清是非，彻底解决这一问题。关于非法拘留问题，乡政府正呼吁乡民早日释放被拘留者。河内市监察委员会副主任阮安徽表示，河内市将成立由六人组成的监察团。以他为团长的监察团将在45天内对同心乡土地纠纷问题进行清查。清查结果出炉后，河内市将汇报上级机关并广泛通知人民群众及新闻媒体。（越通社-VNA）