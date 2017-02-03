河内市委书记黄忠海：发挥创新能力 致力跻身世界纺织服装强国行列

越通社河内​——值此2017丁酉鸡年新春到来暨越南共产党建党87周年之际，2月3日上午，越共中央政治局委员、河内市委书记黄忠海走访慰问越南纺织服装集团（Vinatex）和冬春针织一人有限公司的全体员工。黄忠海高兴地看到冬春针织一人有限公司和越南纺织服装集团的全体员工一向发挥团结协作精神并不断努力创新，进而有效提高生产能力，同时提升纺织品服装的附加值，为实现越南发展成为纺织服装强国的目标做出贡献。据统计数据显示，2016年，冬春针织一人有限公司营业收入达4460亿越盾（约合1972万多美元），出口额达1850万美元，上缴国家财政300亿越盾（约合132.7万美元），为首都河内的发展作出重要贡献。越南纺织服装集团已提出2016-2020年阶段将出口总额达60亿美元，为30万名劳动者提供就业机会等的目标。黄忠海认为，为了实现这些目标，该集团须发挥好核心作用，努力提高产品竞争力，致力在现有的市场站稳脚跟，同时主动进军与越南签署自由贸易协定的市场，大力促进技术创新，采用先进技术提高生产能力等。据悉，越南纺织服装集团已创造13万个就业机会。历经20年的发展征程，该集团为越南建设社会主义定向市场经济体制，融入世界经济和国际社会等的目标作出重要贡献。（越通社—VNA）