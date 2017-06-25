越通社河内​——6月25日，河内市举行“2017年河内市—投资合作与发展”会议。政府总理阮春福、中央经济部部长阮文平、河内市市委书记黄忠海、国会副主席冯国显、河内市人民委员会主席阮德钟、河内市人民议会主席阮氏碧玉以及50国家和地区的代表以及600多位国内外投资者和企业代表一同出席会议。会上，河内市领导已向投资总额逾74万亿越盾（约合32.5亿美元）的48个项目颁发投资主张决定书，同时还与各投资者签署备忘录，其投资总额预计达近135万亿越盾。河内市市委书记黄忠海在会议上发表讲话时表示，该会议的目的在于本着率先推进投资营商环境改革和助推企业发展的精神有效落实越共第十二届五中全会关于“促进民营经济发展成为社会主义定向市场经济体制的重要动力”的决议以及政府“与企业并肩同行”、“助推企业发展”的主张和承诺。黄忠海相信，河内市凭借现有的优势、潜力和有利条件，在加上整个政治体系和全市市民的共同努力，河内市将继续成为国内外投资商和企业的投资、经营和旅游目的地。河内市人民委员会主席阮德钟承诺，河内市将“率先贯彻落实政府的指导意见，建设为企业服务，与企业同行的政府”。河内市一向欢迎并希望与国内各地方和世界各国投资商、企业、个人、组织、协会、政府开展务实合作，共同实现可持续发展。今后，河内市将优先通过外商直接投资（FDI）、公私合作(PPP)及社会化等多种方式吸引高科技、新技术、清洁能源、达到国际标准的服务等项目。同时集中于卫星城市建设和发展、城市铁路建设项目、停车站等领域。该会议结束后，投资商方可申办相关手续开展17个公私合作项目，投资总额超过800万亿越盾，涉及交通基础设施、环境、教育基础设施等领域以及119个社会化项目，投资总额超过300万亿越盾，涉及环境、医疗、停车站、工业区、工业群等领域。2016年，本着“投资合作与共谋发展”的精神，河内市与企业界已努力推进革新并取得诸多重要成就。河内市继续保持快速可持续增长势头，预算收入实现良好增长。值得一提的是，新登记注册企业数量大幅增加，诸多投资商和企业取得重大成功。与企业并肩同行，河内市已努力大力改善投资营商环境以及提高人民生活水平。河内市所作出的努力已得到企业界和人民的认可。具体为，省级竞争力指数 (PCI)在全国排行榜中提升10位，行政改革指数提升6位，ICT指数位居全国第2位。值得一提的是，河内市还成为亚太地区幸福指数最高的4座城市之一，作为全国政治、经济、文化、教育大中心，河内市的活跃性和吸引力不断增强。（越通社—VNA）