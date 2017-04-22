河内市人民委员会主席与同心乡人民进行直接对话 被拘留的干部战士全部获释放

越通社河内​——4月22日，河内市人民委员会主席阮德钟就该市美德县同心乡土地纠纷问题同该乡人民进行直接对话。对话会上，同心乡人民均表示，因法律意识不高而做出一些违法违规行为，希望可以受到各级政府宽大处理，包括免除追究刑事责任。大部分乡民都意识到非法拘留是违法行为，希望国家采用宽容政策。但是乡民也提出与下级政府沟通难的问题，期待党和国家将妥善处理这一事件。阮德钟对同心乡人民的意见及建议表示同情，并指出，河内市已决定对包括庙门机场规划区在内的美德县同心乡土地管理使用过程进行全面清查。在45天内将结束清查工作，届时他将亲自来公示清查结果。此外，中央民运部、国会代表、政府监察机构将对清查工作进行监督。希望乡民提供相关资料，共同参与监督工作，确保清查结果的客观性及准确性。阮德钟对同心乡乡民对待被拘留的干部战士的态度良好予以了认可，并强调，越南政府一直秉承宽容政策，尤其是对已充分意识到自己的错误及积极配合解决后果的人。对于仍未弄清的问题，他将汇报中央及市政府以进一步澄清处理。关于黎廷鲸公民被拘留问题，阮德钟表示，已交给市公安处理，若发现违规行为将严格处置。河内市人民检察院4月21日作出决定，释放于4月15日被拘留的4人之一的黎廷鲸。同心乡人民对阮德钟提出的问题表示高度赞同，并同意释放被拘留的全部干部战士。当天，阮德钟同工作代表团前往同心乡横村文化屋接获释放的全部干部战士。其后阮德钟一行视察同心乡部分基地，了解土地纠纷情况。美德县同心乡近期发生国防用地违法违规行为和骚乱社会秩序、非法拘留行为。据了解，1980年，越南政府总理责成国防部在美德县同心乡和张美县部分乡建设庙门机场。近期，国防部将这片土地中的50.03公顷交给军队电信集团（Viettel）来开展AI工程，其中的46公顷位于美德县同心乡。由于当地政府管理不严，造成这片土地被非法侵占使用，当国防部回收并交给军队电信集团时，同心乡诸多居民向当地县级、市级政府提起诉讼。部分居民禁止陌生人出入该乡。乡民认为，同青区是该乡人民的农业用地，需要得到赔偿。4月15日，河内市公安以“破坏公共秩序罪”逮捕了4名涉嫌人。之后，部分同心乡乡民聚众包围、破坏公安和执法人员的汽车，非法拘留美德县和河内市公安及其他执法人员。 (越通社-VNA)