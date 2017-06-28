河内市与加拿大和美国各地方加强全面合作

越通社河内——为进一步加强河内市与世界各地方之间的交流合作，从6月11日至25日，越共中央委员、河内市委副书记、河内市司法改革指导委员会主任吴氏清姮率领河内市高级代表团对加拿大和美国进行工作访问。

此访是河内市与加拿大和美国各地方交换信息、分享经验、促进交流合作以及共同讨论司法领域各专题内容，进而提升河内司法活动效率的良好机会。

抵达加拿大之后，6月12日，河内市高级代表团分别同加拿大多伦多市（Toronto）副市长黄旻南(Denzel Minnan-Wong)和安大略省省长凯瑟琳·韦恩(Kathleen Wynne)举行工作会谈。黄旻南和凯瑟琳·韦恩高度评价旅居多伦多市和安大略省乃至加拿大的越南人的作用，并表示其高度关注发展与包括首都河内在内的越南各地方之间的合作关系。

吴氏清姮概括介绍河内市经济社会发展情况以及该市正在开展落实的招商引资政策。对于加拿大，2017年1月16日成功举办“相约加拿大”座谈会之后，河内市希望大力吸引加拿大企业的投资并继续促进其他潜在领域的合作。

河内市和多伦多市及安大略省领导一致同意今后将加强招商引资、旅游发展、教育培训、金融银行、保险、尤其是绿色技术、环境保护和应对气候变化等领域的合作。

值此机会，吴氏清姮感谢多伦多市和安大略省政府为旅居当地越南人创造的便利和给予的帮助，同时代表河内市祝贺加拿大建国150周年以及邀请安大略省省长凯瑟琳·韦恩对河内市进行正式访问。凯瑟琳·韦恩已答应并将同加拿大各大型企业于2017年底

访问河内，以了解在河内市乃至越南的合作商机，力争签署河内市与安大略省之间的合作协议。

6月15日，河内市高级代表团已对加拿大最高法院进行工作访问。双方就相关内容和信息交换意见并提议继续保持交流合作活动。加拿大最高法院秘书长罗杰·比洛德(Roger Bilodeau)希望有机会访问河内市，并同河内市司法行政机关和律师代表团分享经验，同时共商促进双方司法领域合作的措施。

访问美国期间，6月16日，吴氏清姮对华盛顿特区的联邦司法中心代表进行访问，并会见哥伦比亚特区最高法院法官赫伯特·迪克森（Herbert B. Dixon）和美国律师协会首席执行主任伊丽莎白·安德森(Elizabeth Andersen)。河内市代表团听取美国律师协会关于律师培训院校的标准、法官评估标准及加强与包括越南律师协会在内的世界律师合作关系的相关信息的介绍。

6月19日，河内市高级代表团同纽约市刑事司法处负责人卡人·巴沙尔（Karen Bashaer）及纽约市政府各司法机关代表举行工作会谈。双方就纽约市当前的刑事诉讼程序交换意见。

值此机会，河内市高级代表团还拜访越南驻加拿大和美国大使馆工作人员以及越南常驻联合国代表团。

河内市高级代表团此次访问加拿大和美国已取得圆满成功，有助于增进河内市与加拿大和美国各地方之间的友谊、加深了解和互相信任以及吸取司法工作经验。此访有望为河内市与加拿大和美国之间开拓更广的合作空间。（越通社—VNA）